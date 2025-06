Huuhkajat-sankari Joel Pohjanpalo linjaa kaadetusta Puolasta: "Kaikella kunnialla"

Huuhkajien Joel Pohjanpalo iloitsi isosta Puola-voitosta Olympiastadionin uumenissa. Tanskalaisvalmentaja Jacob Friisin muutosprojekti sai täyden pistepotin myötä tukea selkänsä taakse.

Suomi nosti tasoaan viikonlopun Hollanti-ottelusta ja kaatoi puolalaisvieraat maalein 2–1. Huuhkajien avausmaalista vastasi Joel Pohjanpalo, joka osui pilkulta.

– Tosi tasapainoinen esitys. Kaikella kunnialla, niin Hollanti on täysin eri kaliiberin joukkue kuin Puola. Pääsimme paremmin kiinni niihin triggereihin omassa prässissä, mistä ollaan puhuttu. Se toimi erittäin hyvin, varsinkin ekalla puoliajalla. Vahva esitys koko joukkueelta, Pohjanpalo summasi heti taiston tauottua.

Suomi nousi voiton myötä hetkellisesti MM-karsintalohkon kärkeen. Pistepotti pitää kisahaaveet vielä elossa. Puola ja Hollanti ovat pelanneet kuitenkin vähemmän otteluita. Näyttää vahvasti siltä, että Suomi taistelee parhaassa tapauksessa lohkon kakkospaikasta ja jatkokarsintalipusta Puolaa vastaan.

Joukkueet kohtaavat uudelleen syyskuussa. Tuolloin isäntä vaihtuu.

– Tärkeä peli siitä tulee. Joka matsiin kun mennään, niin haetaan kolmea pistettä. Tästä kun kehitetään lisää, niin kisapaikka on täysin otettavissa, Pohjanpalo puhkuu.

Huuhkajien peräsimessä aloittanut tanskalainen Jacob Friis otti ensimmäisen kovan päänahan, kun selvästi korkeamman rankingin jalkapallomaa taipui. Pohjanpalo myöntää, että voitto nostattaa henkeä ja antanee uudelle valmentajalle pienen hapen.

– Ei ole ikinä helppoa maajoukkueen valmentajalle tulla ja lähteä muuttamaan asioita, kun ikkunat on niin lyhyitä. Huikea tulos nostaa ilmapiiriä. Ihan sama, että mikä se meidän formaatio siellä kentällä on, niin sen täytyy näkyä. Seuraava steppi on, että saadaan se näkymään myös ihan maailman top-jengiä, kuten Hollantia vastaan.

Tiistai-illan Puola-ottelussa nähtiin erittäin ikävä tilanne, kun katsoja sai sairaskohtauksen toisen puoliajan aikana. Dramaattinen välikohtaus keskeytti ottelun yli puoleksi tunniksi.

– Elämässä on paljon isompia asioita kuin futis. Toivomme, että hän selviää hengissä. Kaikki näkivät, että se merkitsi paljon meille pelaajille ja stadionilla olleille. Toivon mukaan hänellä kaikki hyvin, Pohjanpalo päätti.