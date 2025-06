Kohu-Puolan päävalmentaja ulos! Huuhkajat-tappiosta sinetti

Puolan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Michal Probierz eroaa tehtävästään.

Asiasta kertoo Puolan jalkapalloliitto.

Probierz on ollut viime päivät myrskyn silmässä. Hän ja maan suurin jalkapallotähti Robert Lewandowski ajautuivat riitaan, joka johti Lewandowskin maajoukkueboikottiin.

Tilanne kärjistyi entisestään, kun Puola hävisi Suomelle MM-karsintaottelun tiistai-iltana lukemin 1–2.

– Olen tullut siihen tulokseen, että nykytilanteessa paras päätös maajoukkueen kannalta on erota tehtävästä. Tämä työ oli ammatillisten unelmieni täyttymys ja elämäni suurin kunnia, Probierz kommentoi asiaa liiton X-julkaisussa.

Valmentajan lähtö ei ole suuri yllätys. Puolan jalkapalloliiton puheenjohtaja Cezary Kulesza julkaisi heti Suomi-tappion jälkeen enteilevän kirjoituksen, jossa hän kertoi kutsuneensa Probierzin keskustelemaan tulevaisuudestaan.

Puola on MM-karsintojen G-lohkon kolmantena. Se on pelannut kolme ottelua ja voittanut kaksi. Lohkon kärjessä on Huuhkajat, mutta maa on pelannut enemmän otteluita kuin suosikit Hollanti ja Puola.

Puola jatkaa karsintarykäystään syyskuussa. Vastassa ovat Hollanti ja Suomi.