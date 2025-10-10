Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friisin sisäänajama nuorennusleikkaus on tuottamassa tulosta, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Riku Hellanto.

Kun Markku Kanerva siirrettiin syrjään Huuhkajien päävalmentajan paikalta, käynnistyi uusi ajanjakso.

Ajanjakso, jolloin suurin osa jalkapalloväestä toivoi piristävää nuorennusleikkausta Huuhkajiin.

No, nuorennusleikkausta ei vielä nähty Jacob Friisin ensimmäisten karsintaikkunoiden aikana Pikkuhuuhkajien upean arvokisasuorituksen takia, mutta syksyllä Friis on pistänyt tuulemaan. Huuhkajat-ovista sisään on tullut liuta nuoria pelaajia, joiden harteilla Huuhkajien arvokisaunelmat tulevat lepäämään tulevien vuosien ajan.

Torstainen Liettua-peli oli osoitus siitä, että Friis on nuorennusleikkauksensa kanssa oikealla tiellä. Se tulee tuottamaan tulosta.

Ville Koski on murtautunut määrätietoisesti Huuhkajien avauskokoonpanon toppariksi. Koski ei kaihda kovia otteita ja tekee vastustajan hyökkääjille olon tukalaksi. Myös pallollinen peli luonnistuu Koskelta mainiosti. Koskesta Huuhkajat saanee jykevän topparin vuosiksi eteenpäin. Ja nuorelle topparille Huuhkajissa on ollut kieltämättä tilausta.

Adam Marhiev ja Leo Walta muodostivat Kaan Kairisen kanssa monipuolisen keskikenttätrion, jossa on potentiaalia todella toimivaksi Huuhkajien pelin moottoriksi.

Kairinen voi rytmittää peliä, terrierimäinen Marhiev repii ja raastaa pallonriistoja ja Walta luo hyökkäyskolmanneksella maalipaikkoja muille ja itselleen. Kuulostaa kivalta kombolta.

Torstaina Huuhkajissa debytoineen Juho Lähteenmäen otteissa näkyi varsinkin avausjaksolla vielä jännitystä, mutta hän pääsi peliin paremmin kiinni toisella puoliajalla.

Huuhkajien laitapuolustus on tarvinnut jo pidempään kipeästi nuorta verta, ja Lähteenmäki voi hyvinkin vallata lähitulevaisuudessa vasemman puolustajan tontin pitkäksi aikaa itselleen.

Monipuolinen laitapelaaja Casper Terho tuli myös pirteästi vaihdosta sisään Liettua-pelissä, joten laitakaistalle on kyllä tulossa tarvittavaa leveyttä.

Vaihtopenkiltä löytyy vielä monipuolinen hyökkäyspään taituri Naatan Skyttä ja Pikkuhuuhkajissakin on pelaa läjä lupaavia pelaajia, jotka voivat lähivuosina nousta nopeastikin avainpelaajiksi Huuhkajissa.

Liettua ei vastustajana toki tarjoa maailman parhainta puntaria siitä, kuinka hyvin käynnissä oleva nuorennusleikkaus on alkanut, mutta viitteitä sen toimivuudesta oli torstaina ilmassa.

Voinee hyvällä omatunnolla sanoa, että Huuhkajien tulevaisuus näyttää ainakin yksilöiden kannalta vakaalta ja valoisalta. Nyt Jacob Friisin pitää vain muovata näistä yksittäisistä palasista arvokisoihin yltävä palapeli.