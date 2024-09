Kommentti: Huuhkajien kokeilu kannatti – joukkue löysi uuden aseen Wembleyllä

— Jos me halutaan Englantia vastaan tehdä maaleja, niin käytännössä se pitää yrittää tehdä vastahyökkäyksistä - ja mä olen niissä ihan hyvä. Sain uhkaa luotua, sanoi Keskinen nöyrästi MTV Urheilulle pelin jälkeen tyytyväisenä suoritukseensa.

– Eivät ne niin nopeita olleet ne puolustajat. Olivathan he (Englannin pelaajat) ihan helkkarin hyviä, mutta nopeimmat olivat hyökkäyspäässä. Sen huomasi.

"Ei missään nimessä"

— Viimeistely ei ole missään nimessä heikkouteni. Kyllä ne (heikkoudet ovat) jossain muualla sitten. Mä osaan tehdä maaleja ja tulen varmasti näyttämään sen. Voidaan katsoa sitten kauden jälkeen, montako maalia on tullut, mutta siis ei missään nimessä ole mun heikkous, Keskinen latasi itseluottamusta uhkuen.

Keskisen pirteä esitys osoitti, että Huuhkajista löytyy nyt pelaaja, joka pystyy viemään vastaiskutilanteiden auetessa hyökkäyspeliä yksinkin pitkälle. Se tuntuu pieneltä ilonaiheelta ilman lopputulosta, mutta valitettavasti sellaista pelaajaa ei esimerkiksi Kreikassa nähty. Sellainen pelaaja on myös tällaisia suurmaita vastaan lähes välttämätön.

Karu totuus on, ettei Huuhkajat saanut ainuttakaan laukausta kohti maalia Kreikkaa ja Englantia vastaan. On siis selvää, että kollektiivisesti hyökkäyspeliä on edelleen parannettava ja kemioiden kohdattava.