Kommentti: Huuhkajat-luotsi teki karmean emämunauksen

Leo Walta olisi ollut oivallinen jokerikortti Huuhkajien ryhmään Norja- ja Puola -otteluihin, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Timo Innanen.
En osta Jacob Friisin ajatusta siitä, ettei toista kautta Ruotsin pääsarjassa tehokkuudellaan vakuuttava Walta olisi sopinut pelillisiltä ominaisuuksiltaan tuleviin otteluihin.
Miten vaikkapa Ruotsin tyvipään joukkueessa uraansa uuteen nousuun yrittävä Anssi Suhonen soveltuu häntä paremmin näihin otteluihin? Aivan. Selitys ontuukin pahemman kerran.
On tietysti totta, että Walta voi kehittää vielä tuntuvasti puolustustyöskentelyään. Silti yhdeksän osumaa kuluvalla kaudella pyssyttänyt Walta on parhaimmillaan poikkeuksellinen murtavien syöttöjen antajana ja painavien kaukolaukauksien tehtailijana. Friisin tulisi osata nähdä tulikuuman nuorukaisen tarjoamat ainutlaatuiset pelilliset mahdollisuudet - pienten uhkakuvien sijaan.
Hänen kaltaista pelaajatyyppiä ei käytännössä ryhmässä ole, vaikka esimerkiksi Onni Valakari on kiintoisa vaihtoehto hyökkäävään rooliin keskialueelle. Kaikella kunnioituksella Glen Kamaraa ja Kaan Kairista kohtaan, heidän tehonsa ovat jääneet osin pahasti piippuun Huuhkajien miehistössä. Varsinkin Kairisen tulisi käyttää kelpo laukaustaan huomattavasti nähtyä useammin. Walta olisi tuonut penkin kautta kiintoisan vaihtoehdon hyökkäyspeliin.
22-vuotias pelintekijä on ollut lähes kauden kauden ajan tilastojenkin valossa paras suomalaisjalkapalloilija Ruotsin kentillä. Tammikuussa Sirius päästänee hänet vihdoin jo suurempiin ympyröihin. Hän on ollut joukkueelleen merkittävä kultakimpale.
Onko todella niin, että Suomella on varaa siihen, ettei tällaiseen kaveriin pidetä edes minkäänlaista yhteyttä? Ilmainen vinkki, Jacob Friis, ota puhelin käteen ja soita hänelle jo huomenna.