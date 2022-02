Kommentti: Hurjat merkit ilmassa – Suomen maastohiihtäjille pitää hakea vastusta lähes 40 vuoden takaa

Kun Pekingin olympialaisissa on hiihdetty neljä kilpailumatkaa, viisi eri suomalaista on sijoittunut seitsemän joukkoon.

Kun tähän lisää vielä hieman epäonniset, mutta lupauksia herättäneet suoritukset Johanna Matintalolta , Anne Kyllöseltä ja Lauri Vuoriselta , kokonaispanos on huima.

Tämän kaiken lähtökohta on se, että urheilijat ovat huippukunnossa. Olympiavalmistautuminen sekä sopeutuminen Zhangjiakoun olosuhteisiin ja korkeaan ilmanalaan ovat onnistuneet.

Lisäksi Suomi on loistanut väline- ja huoltopuolella. Tämän taustalla on maajoukkueen olosuhdeasiantuntijan Teemu Lemmettylän , entisen huoltopäällikön Matti Haaviston ja tutkija-valmentaja Olli Ohtosen kaksi tiedustelumatkaa Zhangjiakouhon joulu-tammikuussa, keskellä koronapandemian tiukkoja rajoituksia.

Päävalmentaja Teemu Pasanenkin tunnusti, että noiden reissujen tarjoamilla tiedoilla on ollut suuri vaikutus siinä, että Suomen joukkue on ollut käryllä olympiaolosuhteista ensipaukusta lähtien. Testityötä on luonnollisesti paiskittu paljon myös kisamatkan aikana.