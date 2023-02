Suomen MM-hiihtomitalien tieltä poistui valtava este – "Muuttaa tilannetta olennaisesti"

Venäläisten puuttumisella on seurauksia voimasuhteisiin, sillä maa on ollut merkittävä tekijä arvokisamaastohiihdon mitalitaulukossa viime vuosina. Käynnissä olevalla maailmancup-kaudella norjalaiset ovat mellestäneet varsinkin miesten puolella, kun taas naisten kisoissa venäläisten puuttuminen on näkynyt tätä vähemmän.