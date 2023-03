Kommentti: Huolestuttava ilmiö on vaarassa hiipiä Huuhkajien pukukoppiin – tämä asia koko joukkueen on ymmärrettävä

33-vuotias tähtimaalivahti ja kapteeni Lukas Hradecky on vahva persoona ja vaativa huippuammattilainen, jolla on ryhmässä luonnollisesti iso vastuu monella tapaa. Hänestä ei kannata olla huolissaan. Johtohahmo hoitaa tonttinsa takuuvarmasti. Muuten joukkue on kokonaisuutena vasta muotoutumassa. Pelillinen identiteetti hakee vielä uomiaan, mutta kyse on myös henkisestä puolesta.