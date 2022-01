Nato-jäsenyyden vastustus on laskenut olennaisesti – Risto E. J. Penttilä: Taustalla yksi syy

MTV Uutisten teettämän kyselyn perusteella Suomen Nato-jäsenyyden hakemista kannattaa 30 prosenttia suomalaisista. Jäsenyyden hakemista vastustaa 43 prosenttia kyselyyn vastanneista ja kannastaan epävarmoja on 27 prosenttia.

– Se johtuu Ukrainan kriisistä. Epävarma turvallisuuspoliittinen tilanne on saanut ihmiset miettimään, onko tämä meidän ratkaisumme yhä kelpo tähän aikaan. Käsittääkseni Natoon ei ole haluttu mennä muun muassa siitä syystä, että vanha juttu on toiminut, Penttilä katsoo.

Gallupin mukaan tilanne on se, että jos Suomen ylin johto kannattaisi Natoon liittymistä, Nato-jäsenyyden puolelle asettuisi jo puolet suomalaisista.

Entä jos presidentti kannattaisi Nato-jäsenyyttä?

MTV:n Uutisaamussa nousi esille kysymys siitä, miten suomalaiset reagoisivat, jos valtaisaa kansansuosiota nauttiva presidentti Sauli Niinistö nyt sanoisi, että Suomen on syytä hakea Nato-jäsenyyttä.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos presidentti ja pääministeri yhdessä sanoisivat, että nyt on aika vakavasti harkita Nato-jäsenyyttä, niin kansalaismielipide Naton puolesta vahvistuisi. Viittaan pitkään luottamukseen, joka Suomessa on kansalaisten ja ulkopoliittisen johdon välillä, Penttilä ajattelee.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolestaan kertoi Reutersille, että on erittäin todennäköistä, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä hänen pääministerikautensa aikana . Suomen seuraavat eduskuntavaalit järjestetään ensi vuoden huhtikuussa.

Laskeeko kannatus, jos Ukrainan kriisi lauhtuu?

Jos on niin, kuten Risto E. J. Penttilä katsoo, että suomalaisten kasvanut Nato-myönteisyys on puhtaasti seurausta Ukrainan kriisistä, niin valuuko Nato-kannatus jälleen vanhoihin lukuihin, jos Venäjän ja Ukrainan välit lämpenevät uudelleen? Politiikan tutkimuksen tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta katsoo, ettei näin välttämättä tapahtuisi.

– Tämä on tietysti mahdollista. Nyt on ollut kuitenin muutama mielenpidemittaus, joka on ollut tämän (MTV:n gallupin) suuntainen. Jos keskustelu (Nato-jäsenyydestä) viriää ja siitä tulee hieman pitkäkestoisempaa ja jos esimerkiksi keskustelu Natosta alkaa liittyä tuleviin eduskuntavaaleihin, niin mielipide voi alkaa vakiintua pikemminkin näihin lukemiin, Ojanen sanoo.