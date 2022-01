MTV Uutisten kysely: Nato-jäsenyyden kannatus on noussut 30 prosenttiin, vastustus laskenut selvästi – "Turvallisempaa olisi lännen kanssa"

MTV Uutisten teettämän kyselyn perusteella Suomen Nato-jäsenyyden hakemista kannattaa 30 prosenttia suomalaisista. Jäsenyyden hakemista vastustaa 43 prosenttia kyselyyn vastanneista, ja kannastaan epävarmoja on 27 prosenttia.

– Kyllä, pitäisi hakea jäsenyyttä. Se luo turvallisuutta, ja EU:ssa suurin osa on Natossa. Suomessa moni ajattelee, että EU tuo turvaa, mutta todellisuudessa EU:n turvallisuus perustuu Natoon, sanoo Matti Sepponen.

– On kuitenkin sen verran jännä tuo meidän naapuri, että näen, että olisi turvallisempaa olla lännen kanssa, Vara perustelee.

"Tässä ehkä varovaisuus on viisautta"

Sen jälkeen Venäjä on esittänyt lännelle listan vaatimuksia, joihin kuului muun muassa Naton sitoumus olla laajentumatta itään. Huolta Euroopan turvallisuudesta on lisännyt raskas sotakalusto, jota Venäjä on siirtänyt Ukrainan rajan tuntumaan.