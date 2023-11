Kommentti: Leijonien vakuuttavat MM-näytöt jäivät vähiin – HIFK-tähti harvinaisia ilopillereitä

MM-näytöt

Viime kevään MM-kävijä ohjasi laivaa edestä. Neljä maalia kahteen peliin. Suomela on ideaalivalinta Leijonien kolmossentteriksi MM-kisoihin.

Möhli osaltaan yhden ylivoimamaalin Tshekille, mutta muuten tutun varmaa Björnistä. Sai uskomattoman halvan jäähyn sunnuntain Ruotsi-pelissä. Björnistä ei voinut syyttää siitä tai seuranneesta maalista. Björninen on edelleen Leijonien takuuvarma ja luotettava nelossentteri. Asema ei horju.

Leijonien alempiin MM-ketjuihin on haettu uutta voimaa, kun Saku Mäenalanen vieraili Pohjois-Amerikassa ja kun Marko ”Mörkö” Anttila lopetti maajoukkueuransa. Oksanen on vastannut huutoon. Äärimmäisen monipuolinen ja vahva pelitapapelaaja. Loistaa erityisesti laitojen lähellä ja pystyy myös viimeistelemään. Oksanen on viime kevään tapaan tyrkyllä kisoihin.