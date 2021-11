Sihvonen: JYP tuuliajolla - seurapomon tuoreimmassa hutilauksessa haisee piilotettu aie: "Pelaajia ei voi huijata"

JYP on hävinnyt Ahvenjärven johdolla viimeiset 10 peliä todella nuorista pelaajista koostuvalla joukkueellaan. Ahvenjärvi ei saanut potkuja, ja hyvä niin, vaan urheilutoimenjohtaja Viitanen näki palkkaamassaan valmennustiimissä mielenkiintoisia puutteita, joita paikataan nyt Juujärvellä. Viitasen lausunnot tapahtuneen johdosta ovat kuvaavia:

"Juujärvellä on näkemystä nykyaikaisen pelin vaatimuksista yksilö- ja joukkuetasolla, sekä vahvaa taktista osaamista pelin kaikilta osa-alueilta."

Meillä täällä Maikkarilla liikkui jo kotvasen aikaa tietoja, etteivät asiat ole hyvässä jamassa JYPin valmennuskopilla eikä liioin pelaajien pukukopissa. Totesin vain, että katselen mieluummin pelejä kuin perustan tuollaisista tiedoista. Tosin myös peli näytti sen, että hiljalleen JYPin pelaamisesta on pala palalta sulanut pois kauden alun rohkean pelaamisen menestystekijöitä.

On todella erikoinen ratkaisu tuoda Juha Juujärvi ulkopuolelta ratkomaan jyväskyläläisen lätkän ongelmia ilman, että valta on hänellä. Toki voi olla, en tiedä, että päävalmentaja Ahvenjärvi halusi eroon apuvalmentaja Varmasesta, mutta jos näin on, se tarkoittaa kahta huonoa seikkaa: joko Viitanen kokosi alun perin kemialtaan ja näkemyksiltään erikuntaisen valmennustiimin tai sitten Ahvenjärvi epäonnistui johtamaan haluamaansa valmennustiimiä.