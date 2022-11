Kommentti: Black Pantherin tarina jatkuu, vaikka pääosan esittäjä kuoli – välivaiheelta tuntuva jatko-osa nostaa naistähdet esiin

Jatko-osa Black Panther: Wakanda Forever on nyt saanut ensi-iltansa. Kuningatar Ramonda (muun muassa roolista laulajakonkari Tina Turnerina vuoden 1993 elämäkertaelokuvassa Tina: What's Love Got to Do With It muistettava Angela Bassett), Shuri (Laetitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) ja Dora Milaje -erikoisjoukot (muun muassa Florence Kasumba) taistelevat suojellakseen kansakuntaansa asioihin sekaantuvia maailmanvaltoja vastaan kuningas T’Challan kuoltua.