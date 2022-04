MTV:n erikoishaastattelussa Moon Knight -tähdet Oscar Isaac ja Ethan Hawke: "Suomalaiset tarvitsevat tätä eniten"

– On hienoa, että supersankari ei tiedä kuka hän on. Hän kärsii useista mielenterveydellisistä ongelmista ja yrittää löytää ja ymmärtää itseään. Mielenterveysongelmat nähdään usein pahan hahmon ominaisuutena, mutta mielenterveysongelmat ja niistä parantuminen supersankarin muodossa ovat jotain, mitä en ole ennen nähnyt.

– Psykologisesti tämä oli todella innostavaa minulle, koska sarjassa on supersankarielokuville ominaisia seikkailuja ja jännitystä, mutta se on myös todella henkilökohtainen. Se oli kiehtovaa ja uskon, että se kiehtoo myös katselijoita, Hawke lisää.

– Pahiksien näyttelemisessä mielenkiintoista on se, että siinä joutuu oikeuttamaan itselleeen tietyn toimintamallin. Samalla ymmärrät, että me kaikki teemme niin joka päivä. Oikeutamme toimiamme jatkuvasti, vaikka ne satuttavat muita. Vastaamme todella usein omaan epävarmuuteemme ylimielisyydellä. Se on luontainen asia.