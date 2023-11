Kommentti: Uusi Nälkäpeli-elokuva osoittaa Coriolanus Snow'n olevan kaunaa kantava draamakuningas, eikä hän ole edes leffan päähahmo

Nälkäpeli-elokuvasarjan dystopinen maailma 64 vuotta ennen kuin Katniss Everdeen ilmoittautui pikkusiskonsa puolesta vapaaehtoiseksi tribuutiksi Nälkäpeliin, televisioituun kilpailuun, jossa nuoret taistelevat toisiaan vastaan aina kuolemaan saakka. 64 vuotta nuorempi Coriolanus Snow, joka tunnetaan aiemmissa Nälkäpeli-elokuvissa Panem-diktatuurin tyrannimaisena presidenttinä ja jonka to do -listan ensimmäisenä tehtävänä on tuhota Katniss Everdeen.

Elokuvassa Snow ja hänen eliittikoulutoverinsa saavat kukin ohjattavakseen Nälkäpeli-tribuutin joltakin kolmestatoista vyöhykkeestä historian 10. Nälkäpeliä varten. Ohjaajien on pyrittävä puristamaan tribuutistaan irti kaikki viihdearvo, sillä Nälkäpelin katsojalukujen halutaan kääntyvän nousuun. Se, selviävätkö tribuutit Nälkäpelin kauhuista, on yhdentekevää, koska hei, there's no business like show business. Parhaiten menestynyt ohjaaja palkitaan maineikkaalla stipendillä.