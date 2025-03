Oscar-kommentti: Mysteeri nimeltä Bob Dylan jää mysteeriksi – elokuva on silti mainio

Jos Rami Malek palkittiin roolistaan Freddie Mercuryna parhaan miespääosan Oscarilla, sama palkinto kuuluisi huomattavasti perustellummin Bob Dylania näyttelevälle Timothée Chalamet’lle, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmander.

Bob Dylan on aina ollut outolintu. Toukokuussa 84 vuotta täyttävä Dylan, oikealta nimeltään Robert Zimmermann, on halunnut läpi yli 60-vuotisen taiteilijauransa ollakin sitä. Mystinen taiteilija.

Sitä Bob Dylan on myös muun muassa parhaan X-Men-elokuvan Logan (2017) sekä viidennen ja toistaiseksi viimeisen Indiana Jones -elokuvan Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) ohjanneen James Mangoldin elämäkertaelokuvassa A Complete Unknown.

Elokuva kertoo Bob Dylanin musiikkiuran alkuvuosista 1961–1965. Nuori laulaja muuttaa Minnesotan osavaltiosta Duluthin kaupungista New Yorkiin ja päätyy mukaan kaupungin folkmusiikkipiireihin.

Elokuva-alan Oscar-palkinnot jaetaan sunnuntain ja maanantain 2.–3. maaliskuuta välisenä yönä. Kaikki voittajat ovat selvillä varhain maanantaiaamuna 3. maaliskuuta. MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmanderin arviot parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi ehdolla olevista, Suomessa katsottavissa olevista elokuvista julkaistaan MTV Uutisten verkkosivuilla yksi kerrallaan Oscar-gaalaa edeltävinä aamuina.

Heti New Yorkiin saapuessaan Dylan tapaa folk-sankarinsa Woody Guthrien ja tutustuu samalla folk-liikkeen toiseen johtohahmoon Pete Seegeriin.

Kuvaus mystisestä ja sulkeutuneen jurosta Bob Dylanista on alleviivattu tehokkaasti. Dylanin naissuhteet jäävät toissijaiseksi.

Nuoruusvuosien tyttöystävä Suze ja heilastelu toisen laulajatähden Joan Baezin kanssa ovat kyllä tarinassa mukana, mutta niiden merkitys jää erikoisen toissijaiseksi

Kaikki tämä voisi helposti olla yksi iso luotaantyöntävä piirre elämäkertaelokuvassa.

A Complete Unknownissa näin ei kuitenkaan ole. Elokuva pitää tiukasti otteessaan 1960-luvun alun ajankuvassa alusta loppuun saakka.

Bob Dylan nousi noina vuosina rakettimaisesti pienten piirien folklaulajasta isojen konserttisalien täyttäjäksi ja listakärjeksi. Dylanin laulut ja mystinen imago kasvoivat maailmanlaajuiseksi ilmiöksi.

Tuo mystiikka on pysynyt miehen julkisen hahmon ympärillä vuosikymmenestä toiseen.

Bob Dylanin roolissa nähdään Timothée Chalamet. Chalamet laulaa ja soittaa elokuvassa itse.

Kohtaus, jossa nähdään Dylanin esittävän The Times They Are A-Changin’ -laulun ensi kertaa yleisölle, on koskettava ja vaikuttava.

Chalamet’n lisäksi myös Joan Baezia esittävä Monica Barbaro laulaa itse. Kaksikon äänet soivat hämmentävän hienosti yhteen. Duettoesitys It Ain’t Me, Babe -kappaleesta on upea.

A Complete Unknown luo kuvan 1960-luvun alun Bob Dylanista koppavana ja itseriittoisena, mutta läpeensä lahjakkaana laulaja-lauluntekijänä. Chalamet vetää taiteilijatähden roolinsa erittäin uskottavasti ja voi hyvin pokata parhaan miespääosan Oscar-palkinnon.

Tämä olisi jopa oikein, etenkin, jos mietitään sitä, että joitain vuosia sitten Rami Malek sai saman palkinnon roolistaan Freddie Mercurynä Bohemian Rhapsody -elokuvassa. Malek ei ollut roolissaan likikään yhtä hyvä kuin Chalamet Dylanina.

Pete Seegerin roolissa nähtävä Edward Norton ilahduttaa. Kun miestä ei ole nähty valkokankailla takavuosien tahtiin, hänen näkemisensä saa hymyilemään. Norton tekee Seegerinä laatutyötä.

Vuonna 2005 julkaistun Johnny Cash -elämäkertaelokuvan Walk the Line ohjannut James Mangold ei tällä kertaa kahmaissut käsittelyyn kokonaista elämäntarinaa, vaan tekee tiukan rajauksen tiettyyn ajanjaksoon.

Tämä ratkaisu mahdollistaa noiden, vuosien 1961–1965, tapahtumiin syventymisen muita elämänvaiheita ja urakäänteitä sorsimatta.

Jos viime vuosien musiikkiteemaisia elämäkertaelokuvia vertailee, A Complete Unknown on ehdottomasti parhaasta päästä, kuten toistaiseksi ilmeisen pahasti flopannut Robbie Williams -elokuva Better Man.

Jättipettymykseksi osoittautuneesta Bohemian Rhapsodysta ei kannata edes puhua.

---

A Complete Unknown. Ikäraja: 7. Pituus: 136 min. Ohjaus: James Mangold. Käsikirjoitus: James Mangold ja Jay Cocks. Näyttelijät: Timothée Chalamet, Monica Barbaro, Elle Fanning, Edward Norton, Boyd Holbrook. Katso elokuvan traileri artikkelin yläosassa.