Kommentti: 450 miljoonan EU-kansalaisen tulevaisuusseminaari käyntiin – suurin kielteisesti unioniin suhtautuva ryhmä löytyy Suomesta

EU:n kannatus niin suomalaisten kuin muiden eurooppalaisten keskuudessa on pysynyt melko vakaana koronapandemiasta ja elvytyspaketista huolimatta. Äänestämistä eurovaaleissa pitää meistä tärkeänä yli puolet. Viime vaaleissa katkesikin äänestysprosentin pitkä laskeva trendi ja se nousi nuorten äänestäjien ansiosta 50,6 prosenttiin.

Suomi on EU:n nettomaksaja, mutta pieni sellainen. Viennistämme 60 prosenttia kuitenkin kohdistuu EU-maihin ja vientituloissa olemmekin sitten jo melkoinen nettohyötyjä.

Muita EU:n hyötyjä on hankalampi mitata, mutta monet laskevat hyödyksi myös kuulumisen tähän 27 maan yhteisöön, liittymisen sen arvoihin ja periaatteisiin, sen merkityksen maailmanpolitiikassa, kansainvälisessä kaupassa ja voimakkaana vaikutuskanavana.

Koronapandemia on saanut eurooppalaiset konkreettisesti pohtimaan unionin merkitystä ja tulevaisuutta. Euroopan tulevaisuuskonferenssin käynnistyksen yhteyteen ajoitettu tuore eurobarometri korostaa kansalaisten halua saada kansalaisnäkemykset paremmin kuuluviin unionin päätöksenteossa.

Suomalaisten kannatus EU:lle on hyvin lähellä koko EU:n keskiarvoa. Koko EU:n tasolla 27 prosenttia pitää EU:ta nykyisellään hyvänä ratkaisuna, 45 prosenttia kannattaa EU:ta yleisesti, mutta on eri mieltä siitä, miten unionia on tähän saakka rakennettu.