Kolme neljästä suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään – luotto kasvanut koronasta huolimatta

Tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen arvioi STT:lle, että eritoten koronakevään aikana ihmisten luottamus julkisia instituutioita kohtaan on lisääntynyt.

– Koronakriisi on koetellut ihmisiä, ja ilmassa on ollut paljon epävarmuutta. Ehkä näkyy se, että eläkejärjestelmä toimii ja eläkkeitä maksetaan kuukausittain. Se on antanut ihmisille vakaan toimeentulon kriisin aikana.