MTV:n laaja kysely paljastaa: Joka kymmenes eläkeläinen ei usko arjen enää koskaan palaavan normaaliksi – hallitusta kiittävät erityisesti kaikkein iäkkäimmät

Vaalien mahdollisesta siirtämisestä on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti, ja siirtoa ovat esittäneet ainakin oikeusministeriön virkamiehet. Myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti on sanonut, että vaalien järjestämistä on pohdittava huolellisesti. Päätös asiassa on tarkoitus tehdä tämän viikon aikana.