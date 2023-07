Eläkeläiset kertovat, kuinka he selviävät kasvavista taloushaasteistaan: "Olen pitänyt vanhoja vaatteita. Ne ovat liian isoja"

Katso jutun alussa olevalta videolta, kuinka eläkeläiset nyt säästävät.

Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo toteaa, että hintojen nouseminen on ajanut eläkeläiset ahtaalle. Liiton huhtikuussa tekemän kyselyn vastauksista kuormitus ilmenee nyt entistä voimakkaammin.

– Sävy on muuttunut siten, että aikaisemmin emme saaneet mitään viitteitä henkeä uhkaavasta tilanteesta. Tässä on ollut jopa sellaista, että vastaajalla on ollut itsemurha mielessä.