Viranomaiset tutkivat edelleen motiivia veitsi-iskuun.
Ainakin kolme ihmistä kuoli ja 11 loukkaantui veitsi-iskussa Taiwanin pääkaupungissa Taipeissa perjantai-iltana.
Asiasta kertovat useat kansainväliset mediat.
27-vuotias epäilty räjäytti savupommeja Taipein päämetroasemalla ja juoksi sitten toiselle asemalle vilkkaalla ostosalueella puukottaen ihmisiä matkan varrella, kertoi Taiwanin pääministeri Cho Jung-tai BBC:n mukaan.
Epäilty kuoli myöhemmin pudottuaan korkeasta rakennuksesta. NBC:n mukaan epäilty hyppäsi tavaratalon viidennen kerroksen miesten vessasta.
Viranomaiset tutkivat edelleen hänen motiivejaan. Alustavien poliisitutkimusten mukaan epäilty on toiminut yksin.
Harvinainen isku
Mediatietojen mukaan epäillyllä on rikosrekisteri ja hän oli palvellut vapaaehtoisesti armeijassa, mutta hänet erotettiin rattijuopumuksen vuoksi.
Epäiltyä etsittiin heinäkuusta lähtien, koska hän ei ilmoittautunut asepalvelukseen
Perjantainen veitsi-isku on järkyttänyt Taiwania, jossa väkivaltarikollisuus on harvinaista. Viimeisin vastaavanlainen isku Taipeissa tapahtui vuonna 2014, eli yli kymmenen vuotta sitten.
Viranomaiset ovat kiristäneet turvatoimia vilkkaissa paikoissa ja suurissa yleisötapahtumissa. Erityisesti lähestyvää uudenvuodenjuhlaa valvotaan tarkasti, sillä se kerää perinteisesti suuren joukon paikallisia ja turisteja ulkoilmatapahtumiin.
Uhrien muistoksi tuotuja kukkia Taipeissa.