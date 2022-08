Vasemmistoliitto esittää budjettiriihessä ulosoton suojaosan väliaikaista korottamista – "Yllättävän haastavaa ollut saada läpi"

– Koko soten työvoimapulan ja kriisin taustalla ovat nimenomaan puutteet työoloissa ja palkkauksessa. Se, että lähtisimme nyt pakittamaan lakiuudistuksesta, jonka tavoitteena on parantaa työoloja ja hoivan laatua, antaa helposti aivan väärän signaalin alan ammattilaisille, Andersson sanoo STT:lle.

Vasemmistoliitto on kannattanut koko ajan palkkaohjelmaa julkiselle sektorille. Anderssonin mukaan puolue pitää perusteltuna, että isoilla työvoimapula-aloilla pystytään tekemään muita aloja suurempia palkankorotuksia.

Tehokkain keino auttaa ylivelkaantuneita

Vasemmistoliitto avasi kesäkokouksessa tavoitteitaan hallituksen budjettiriiheen. Puolue vaatii, että päätösten on autettava kaikkein pienituloisimpia. Yhdeksi keinoksi vasemmistoliitto esittää ulosoton suoja-osan väliaikaista korottamista. Se on puolueen puheenjohtaja Anderssonin mukaan tehokkain keino auttaa ylivelkaantuneita pärjäämään nousevien elinkustannusten kanssa.

Suojaosuus on rahamäärä, joka velalliselle on jätettävä palkan ja muun toistuvan tulon ulosmittauksessa. Kuluvan vuoden alusta suojaosuus on 23,20 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,34 euroa velallisen elatuksen varassa olevan, esimerkiksi lapsen, osalta.