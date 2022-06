Kokoomuksen Orpo povaa kotitalousvaaleja ja lupaa hyvinvointisopimusta ja työmiljardia suomalaisille

– Kokoomus haluaa tehdä suomalaisten kanssa uuden sopimuksen, uuden hyvinvointisopimuksen. Tahdomme lyödä kättä päälle, että kun suomalainen hoitaa osuutensa, hän myös saa yhteiskunnalta reilulta ja oikeudenmukaiselta tuntuvan vastineen. Sillä sitähän sopiminen on, vastavuoroista, Orpo linjasi.

Ansiosidonnaiseen porrastusta?

– Kokoomus tahtoo tehdä työn vastaanottamista ihmiselle aina kannattavampaa kuin tekemättä jättämisestä. Työ ei ole vain elannon hankkimista. Se on osallisuutta, se on itsenäisyyttä, Orpo sanoo.

– Me korjaamme hallituksen sote-himmelin niin, että lääkäriin pääsee. Me laitamme vanhuspalvelut kuntoon kokonaisuutena: reumaa sairastava Liisa saa kotiin palvelut, jotka juuri hän tarvitsee. Alzheimeria sairastava Reino saa ympärivuorokautista hoivaa, Orpo puhui, muttei puheessaan avannut keinoja tähän.

– Vain yrittämisellä tämä maa nousee. Ei millään muulla. Meidän tavoitteenamme on saada 2030-luvulle saada 10 000 työllistävää yritystä, Orpo sanoo.

– Kasvun on rakennuttava ympäristöystävällisesti. Puhdas ja monimuotoinen luonto ovat hyvinvointimme ydintä, hän lisäsi.

Ei velkaantumista

– Tällä hetkellä alijäämä on niin suuri, ettei velkaantumista voida kokonaan pysäyttää yhden vaalikauden aikana, mutta velkaantuminen on saatava laskevalle uralle. Siihen tarvitaan talouskasvua. Toinen vaihtoehto on ottaa käyttöön säästäminen ja menojen priorisointi. Varmasti tarvitaan sopeutusta, Orpo puhui tiedotustilaisuudessa puheensa jälkeen.