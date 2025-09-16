Miksi kansanedustajat lähettävät tiedotteita yöaikaan? Kansanedustajat Tere Sammallahti ja Saara Hyrkkö ottavat Eduskunnan takahuoneessa kantaa maahanmuuttajien sosiaalitukiin.

Tere Sammallahti lähetti viikko sitten tiistaina kello 0.06 tiedotteen, jossa vaati sosiaaliturvan rajaamista pikaisesti vain Suomen kansalaisille.

Kokoomuslaisen kansanedustajan avaus ja sen taustalla ollut Iltalehden selvitys käynnistivät vilkkaan keskustelun ei-kansalaisten sosiaaliturvasta.

Mutta onko kansanedustajien arki niin hektistä, että tiedotteita on lähetettävä ihan yöaikaankin? Sammallahti pääsi kommentoimaan asiaa Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

– Se tuli se ajatus siinä hetkessä mieleen, ja siinä sohvalla istuessa sen naksuttelin valmiiksi ja pistin menemään. Miksipä siitä viivytellä myöskään, Sammallahti miettii.

Ohjelman toinen vieras, vihreiden Saara Hyrkkö, ahkeroi puolestaan toissaviikolla ja lähetti tiedotteen ennallistamisasetuksesta lauantai-iltana kello 21.38.

– Huvinsa tietysti kullakin, Hyrkkö hymähtää.

– Kansanedustajien perusarki on täyteen pakattua. Normaalin työpäivän aikana ei välttämättä ole aikaa ajatella, jolloin voi olla, että luovuus lähtee liikkeelle ja uudet ajatukset syntyvät iltana tai viikonloppuna.

Miksi erot toimeentulotuen saajissa?

Ilta-Sanomat uutisoi tänään, että noin puolet Suomessa asuvista somalin-, arabian- ja ukrainankielisistä asuivat viime vuonna kotitalouksissa, joista nostettiin toimeentulotukea.

Saara Hyrkkö huomauttaa, että näissä kotitalouksissa asuu paljon lapsia, eli moni lapsi elää Suomen mittapuulla niukoissa olosuhteissa.

Hyrkkö kysyy erityisesti, mikä Suomessa on vikana, kun maahanmuuttajat ja vieraskieliset eivät pääse töihin.

– Jollakin toisella tulokulma voi olla, että mikä näissä ihmisissä on vikana, mutta kun tiedämme, että meillä on aika paljon rakenteellisia ongelmia esteitä työllistymiselle, se on minusta tosi huolestuttava viesti, Hyrkkö pohtii.

Myös Tere Sammallahti löytää tilastojen taustalta paljon tekijöitä.

Onko maahanmuuttajilla riittävät kannusteet opiskella suomea? Ovatko työmarkkinat liian jäykät, onko työnantajalle liian suuri riski palkata kielitaidoton tai huonosti suomea puhuva?

– Jos annetaan vielä lavea sosiaaliturva eikä oikeastaan kannusteta töihin tai vaadita töihinmenoa, kyllä ne ihmiset varmaankin jäävät kotiin, Sammallahti arvioi.

Katso Hyrkön ja Sammallahden koko keskustelu tästä!