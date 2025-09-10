Mistä neuvotellaan, kun neuvotellaan velkajarrusta? "Emme voi tehdä tylppää työkalua", sanoo kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) MTV Uutisille.
Eduskuntapuolueet alkoivat tänään neuvotella niin sanotusta velkajarrusta.
Jos lakihanke toteutuu, tulevaisuuden hallitusten politiikkaa ohjaa merkittävästi lakiin kirjattu tavoite julkisen velan vähentämisestä.
Hallitus on esittänyt lakiin kirjattavaksi, että velkasuhde tulisi laskea 40 prosenttiin. Tahdin olisi oltava keskimäärin prosenttiyksikkö vuodessa.
Lue myös: "Tilanne on melko huolestuttava" – ministeriö kannattaa hallituksen kaavailemaa velkakattoa
Nämä luvut eivät kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkosen mukaan ole täysin kiveen hakattuja, eli niistä voidaan neuvotella.
– Kokoomus on lähtenyt siitä, että on oleellisempaa saada aikaan laajapohjainen sopu mallista, joka on riittävän uskottava, Valkonen sanoo.
– Emme tietysti voi tehdä tylppää työkalua. Jarrun pitää oikeasti toimia, jotta siitä on hyötyä.
Suomen julkisen velan ja bruttokansantuotteen suhde on nousemassa tänä vuonna yli 85 prosenttiin.
Jos velkasuhdannetta parannettaisiin vuodesta 2031 alkaen prosenttiyksiköllä vuodessa, tavoitteeseen päästäisiin vuoden 2080 tienoilla.