Kokoomus ja Perussuomalaiset kannattavat aseiden viemistä Ukrainaan – hallitus koolla iltapäivällä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo penää hallitukselta nyt rohkeita päätöksiä.

– Tilanne Ukrainassa on järkyttävä ja meidän on tuettava Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin. Kokoomus kannattaa aseiden vientiä. Käsittääkseni Suomella on puolustusmateriaalia, joka olisi Ukrainassa käyttökelpoista, mutta vanhentumassa Suomen tarpeisiin. Tätä materiaalia olisi syytä antaa eteenpäin. Hallituksen on oltava rohkea, Orpo sanoo MTV Uutisille.

Myös Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, ettei Perussuomalaiset vastusta aseiden vientiä Ukrainaan tässä tilanteessa.

– Nyt näyttää siltä, että valtioneuvosto on kääntymässä aseiden viennin kannalle, eikä Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tule sitä vastustamaan. Se on nykyisessä tilanteessa erinomainen asia. Puolueestamme on aiemmin esitetty myös erilaisia näkemyksiä, Purra sanoo MTV Uutisille.

Hallitus on koolla kello 15 alkaen. Kokouksessa on esillä se, miten Suomi auttaa Ukrainaa. Monet muut Euroopan maat ovat jo viikonlopun aikana kertoneet antavansa aseapua Ukrainalle. Sekä Yle että Helsingin Sanomat ovat kertoneet esillä olevan esimerkiksi tuhannen luotiliivin, tuhannen kypärän sekä yhden kenttäsairaalan lahjoitus Ukrainalle.

Jo aiemmin on kerrottu siitä, että Suomi sallii Viron vievän Suomesta ostetut haupitsit Ukrainaan, kunhan niiden alkuperäinen lähtömaa Saksa sen sääntöjen mukaan sallii.

Ensi viikolla parlamentaarista keskustelua

Orpon mukaan Ukrainan tilanteesta käydään ensi viikolla parlamentaarista keskustelua kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.

Tässä vaiheessa esillä ei ole mahdollisen Nato-jäsenyyden hakeminen.

– Jokaisen puolueen on nyt arvioitava turvallisuustilanteen muutos eikä ketään saisi osoitella vääristä Nato-kannoista. Kokoomus on jo aiemmin linjannut, että Suomen paikka olisi Natossa ja olemme valmiita käymään kaikkien puolueiden kanssa keskustelua, Orpo sanoo.