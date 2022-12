Kokoomuksen Elina Valtonen vastaa Li Andersonin pimitysväitteisiin: "Siitä ei tarvitse kenenkään olla huolissaan"

– Kokoomus yrittää voittaa vaalit olemalla hiljaa ja pimittämällä suunnitelmiaan. Me, hyvät ystävät, emme aio antaa heidän onnistua siinä!

– Kokoomus on puhunut 4 miljardin leikkauksista ensi vaalikaudella. Esimerkiksi varjobudjetissa he esittelivät leikkauksia vain 1,3 miljardin edestä, lähinnä sosiaalietuuksiin. Suurin pelko on, että kokoomus taas leikkaa koulutuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta, sanoi Andersson MTV Uutisille puheen jälkeen.