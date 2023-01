Näillä ehdoilla vasemmistoliitto lähtee seuraavaankin hallitukseen: Mukana myös leikkauksia

– Juuri silloin pitää tukea kaikkein pienituloisimpia joihin tämä kriisi iskee kaikkein kovimmin. Jos on ylimääräistä talouspoliittista liikkumavaraa, niin se pitää käyttää hyvinvointipalveluiden vahvistamiseen, peruskouluihin ja vanhuspalveluihin, eikä rikkaiden veroalennuksiin.

Mitään talouspoliittisia perusteita rikkaiden veroalennuksiille ei Anderssonin mielestä ole ja katsoo, että kyse on perinteisestä jakopolitiikasta.

Leikkauslista tulee olemaan pienempi kuin monilla muilla

– Lista on pienempi kuin monien muiden koska näemme, että tässä tilanteessa koko tasapainottamistavoitteen kohdentaminen hyvinvointipalveluihin tai pienituloisiin on poikkeuksellisen heikosti perusteltua keskellä elinkustannuskriisiä.

Parannuksia kielikoulutukseen

– Meillä on erittäin pirstoutunut ja hajanainen kielikoulutusjärjestelmä maahanmuuttaneille ihmisille Suomessa. Mahdollisuudet osallistua maksuttomaan suomen kielen koulutukseen vaihtelee riippuen siitä millä statuksella on tullut maahan.

– Jos ihminen on tullut tänne työperäisellä oleskeluluvalla ja on työllistynyt, niin tällä hetkellä tulorajat ovat niin korkeita, että hyvin harvalla on mahdollisuus saada tänne esimerkiksi puolisoaan tai lastansa.