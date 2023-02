Ovatko SDP:n ja kokoomuksen talouslinjat liian kaukana toisistaan? "Rehellistä myöntää, että ovat hyvin kaukana"

Kokoomuksen ja SDP:n muodostama sinipunahallitus on kannatuskyselyiden perusteella yksi todennäköisistä vaihtoehdoista ensi vaalikaudelle.

– Varmaan se on rehellistä todeta, että kyllähän nämä (talouslinjat) ovat hyvin kaukana toisistaan, Lindtman sanoo.

– Jos nämä kuuden miljardin leikkaukset jätetään, se ei ole mitään kynsisaksilla napsimista. Kyllä siinä joutuu hyvinvointiyhteiskunta sellaisen leikkuupuimurin kohteeksi, että jälki on julmaa.

– Ja jos samalla ollaan valmiita jakamaan miljarditolkulla veronkevennyksiä heille, joilla on kaikkein parhaimmat mahdollisuudet ottaa hintojen nousu vastaan, niin kyllä se on aika tylyä politiikkaa. Ja tässä meillä on kyllä linjat hyvin kaukana toisistaan, Lindman sanoo.