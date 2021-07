Kokonaista kerrostaloa kaupataan Perniössä 0 euron lähtöhinnalla: "Kiinnostusta on ollut"

Taloa kaupitellaan suljetuilla tarjouksilla ja viimeinen tarjousten jättöpäivä on viikon päästä 29. heinäkuuta. Myyntiin kerrostalo laitettiin heinäkuun alussa.

– Aloitushintaa ei ole määritelty ja tarjoukset pyydetään suljettuina. Ne sitten omistajan edustaja käsittelee ja omistajalla on tietenkin oikeus hyväksyä ja hylätä tarjoukset, kertoo kohdetta myyvä TT-Välityksen kiinteistönvälittäjä Toni Tammi.

Talossa on 20 asuinhuoneistoa, jotka sijaitsevat kahdessa kerroksessa. Asuintilojen yhteispinta-ala on 1 114 neliömetriä. Talo sijaitsee omalla 4 619 neliömetrin tontilla.

Talo tyydyttävässä kunnossa

– Sanoisin, että huoneistojen kuntohaarukka on huonosta hyvään ja talo itsessään tyydyttävässä kunnossa.

Tämän lisäksi talossa on saunaosasto sekä yleisiä varastotiloja. Pihalla on myös varastorakennus, jossa on huoneistokohtaiset varastotilat.