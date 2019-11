Onko tässä Suomen ökyin "mökki"? Hintalappu 6,5 miljoonaa euroa: "Kallein kokonaisuus, joka meillä on ollut myynnissä"

Kallein myynnissä ollut kokonaisuus



– Huviloista tämä on kallein kokonaisuus, joka meillä on ollut myynnissä. Toki tämä ei ole ihan perinteinen "mökki", vaan historiallisestikin arvokas kokonaisuus, johon on rakennettu lisää useita rakennuksia. Haasteena tässä on sen suuri koko ja rakennusten lukumäärä, Hietala kertoo.