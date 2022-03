Venäjä pyrkii pois maailmanlaajuisesta internetistä – ''Tavoite vuosien päässä''

Internetistä irtautuminen perustuisi järjestelmiin, joista osa on tarkoitettu maan sisäisen verkkoliikenteen eli omien kansalaisten valvontaan. Tähän liittyen muun muassa anonymiteetti sekä vpn-yhteyksien käyttö pyritään estämään.

– Käyttäjiä on vaadittu rekisteröitymään omilla henkilökohtaisilla tiedoillaan erilaisiin palveluihin. On myös vaadittu keskustelu- ja somealustojen keskustelujen valvomista ja käyttäjiltä oikeiden nimien käyttämisen edellyttämistä, sotatieteiden tohtori Juha Kukkola taustoittaa.

Viestintäviranomainen sensuroi

Kukkola pitää merkittävänä myös Roskomnadzor-viestintäviranomaisen operoimaa sensuurimekanismia. Käytännössä Roskomnadzor ylläpitää mustaa listaa, jolle voidaan lisätä ip-osoitteita ja verkkosivuja. Palveluntarjoajat on velvoitettu estämään pääsy kyseisille sivustoille. Roskomnadzor voi lisäksi määrätä sivuja blokattaviksi pelkällä hallinnollisella päätöksellä.

Siten voidaan toteuttaa verkon katkaisu määrätyllä tasolla, vaikka kyse on itse asiassa liikenteen estämisestä.

Kahdentamista ja tuonninkorvausohjelmia

Osa toimista tähtää kriittisen infrastruktuurin suojeluun. Venäjä on pyrkinyt kahdentamaan kaikki internetin toimivuuden kannalta tärkeät palvelut. Jos pääsy kyseisiin palveluihin katkeaa, Venäjällä on omat kopiot ja maan sisäinen internetliikenne toimii edelleen riippumatta ulkomaisista palvelimista. Kyse on esimerkiksi nimipalvelimista ja niiden rekistereistä.