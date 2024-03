Supo: Venäjän hiljalliseen rappeutumiseen että äkilliseen romahdukseen on varauduttava

Suomen suurin kansallisen turvallisuuden uhka on edelleen Venäjä, katsoo suojelupoliisi (supo) vuosikirjassaan 2023.

Venäjä kohdistaa supon mukaan Suomeen vakoilua ja laaja-alaista vaikuttamista. Pahantahtoiseen toimintaan on supon mukaan syytä varautua, nyt ja pitkällä aikavälillä.

Venäjän päähuomio on kuitenkin muualla kuin Suomessa, minkä vuoksi supo ei pidä sotilaallista uhkaa lähitulevaisuudessa todennäköisenä.

– On kuitenkin viisautta pidättäytyä pelkästään niiden perusteella tehtävistä arvioista siitä, milloin Venäjän nykyinen regimi romahtaa. Tähän näkemykseni mukaan vääjäämättömään kehitykseen vaikuttavat monet tekijät. Venäjää on seurattava laaja-alaisesti ja samalla varauduttava sekä hiljalliseen rappeutumiseen että äkilliseen romahdukseen.

Lue myös:

– Miten se heijastuu venäläiseen yhteiskuntaan, se on hyvin vaikeasti ennalta-arvattava asia.

Itärajan tilanne helppo tapa pitää Suomi varpaillaan

– Tällä hetkellä Suomeen kohdistuu pelotteen luomiseen liittyvää viestintää. Tavoitteena on vaikuttaa Suomen päätöksentekoon sekä ohjailemalla että rajoittamalla, Lalu sanoo.

Rakenteet tiedustelutiedon vaihtamiselle yhä olemassa

Terroristijärjestö Isisin haara Isis-K on väittänyt olevansa Moskovan alueen perjantain iskun takana. Yhdysvallat oli varoittanut venäläisviranomaisia terrori-iskun mahdollisuudesta ja muun muassa Suomen Moskovan-suurlähetystö oli kehottanut välttämään julkisia kokoontumisia Moskovassa.

– Tietoja selvästi vaihdettiin. Putinhan kommentoi niitä julkisuudessakin ja piti niitä provokaationa. Sehän kertoo siitä, että mahdollisuus tietojen vaihtoon on koko ajan olemassa, Turunen sanoo.

Venäjän vaikuttamismahdollisuuksia saatetaan liioitella

– Suomi on omilla toimillaan pystynyt merkittävästi vähentämään Venäjän henkilötiedustelun uhkaa, mikä on siirtänyt tiedonhankinnan painon tietoverkkoihin. Todennäköisesti Venäjän tiedustelu hakee myös uusia toimintatapoja, myös henkilötiedustelussa, Lalu sanoi.

Voisiko Venäjä painostaa suomalaisia vakoiluun?

– Venäjällä on intressi saada tietoa Suomesta, ja he käyttävät varmasti niitä keinoja, mitä heillä on käytettävissään.