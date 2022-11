Asiantuntija Suomeen kohdistuvasta vakoilusta: "Jos Venäjä on myrsky, niin Kiina on ilmastonmuutos"

"Ne ovat aina vakavia paikkoja"

"Brasialaista" yliopistotutkijaa epäillään venäläisvakoojaksi Norjassa

Perinteinen henkilötiedustelu vaikeutunut diplomaattikarkotusten myötä

– Henkilötiedustelu tulee muodossa tai toisessa jatkumaan, se on ihan varmaa. Se voi kohdistua Venäjällä oleviin ulkomaalaisiin tai venäläisiin, jotka työskentelevät ulkomailla, heihin vaikuttamisena tai painostamisena. Tai sitten voi olla jokin muu haavoittuvuuden selvittäminen. Kaikki nämä ovat vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Heidän (venäläisten) tarpeensa tiedustelutiedolle on edelleen voimakas. Tänä aikana he oikeastaan tarvitsevat sitä enemmän kuin aiemmin ja pyrkivät sitä varmasti myös saamaan, Teemu Turunen arvioi.

"Jos Venäjä on myrsky, niin Kiina on ilmastonmuutos"

– Venäjä on vähän kuin myrsky, mutta Kiina on sitten ilmastonmuutos. Jos katsotaan, miten Suomessa on oltu huolissaan tutkimusvakoilusta, niin keskeinen huolenaihe on ollut Kiina, ei nimenomaan Venäjä. Se on hyvä pitää mielessä. Ukrainassa sota on kiihkeimmillään ja kaikkien katseet ovat Venäjässä. Mutta kyllä Kiina on monessa suhteessa vakava ja varteenotettava uhka vakoilun näkökulmasta.