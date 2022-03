Poliisi epäilee miljoonaluokan talousrikoksia Varsinais-Suomessa – rahanpesua ja pimeätä työvoimaa, HS: Kyseessä Airiston Helmi

Varsinais-Suomessa toimivaa yritystä epäillään laajamittaisista talousrikoksista, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Poliisi epäilee, että yhtiö on käyttänyt toiminnassaan pimeää työvoimaa ja siten välttänyt veroja ja työeläkevakuutusmaksuja yhteensä noin 2,85 miljoonaa euroa.

– Esitutkinta on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja laaja, minkä osoittaa esimerkiksi noin 20 000 sivua pitkä esitutkintapöytäkirja. Tutkinnan kestoon ovat vaikuttaneet mittavat datatakavarikot sekä oikeus- ja virka-apupyynnöt, joita on tehty yli 20 maahan. Esitutkinnassa on tehty laajaa yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Mikko Laaksonen keskusrikospoliisista tiedotteessa.