Koko kerrostalo evakuoitiin Tampereella – paloa epäillään tahallaan sytytetyksi

Tampereella Kullervonkadulla syttyi asuntopalo, jossa oli palomestarin mukaan "aineksia todella vakavaan onnettomuuteen".

Tampereella Kullervonkadulla sammutettiin usean tunnin ajan huoneistopaloa lauantaina aamuyöstä.

Kaikki kerrostalon asukkaat jouduttiin evakuoimaan, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.

Epäillään tahallaan sytytetyksi

Ensitietojen perusteella kerrostalon ensimmäisen kerroksen asunnossa oli huoneistopalo.

Asunnon ikkunat ja porraskäytävään johtava ovi olivat rikki, ja näin palo pääsi etenemään sekä sisä- että ulkokautta ylempiin kerroksiin.

Pelastuslaitos pääsi kohteeseen alle kuudessa minuutissa ensimäisestä hälytyksestä.

Päivystävä palomestari Juha Toivonen kertoo MTV Uutisille, että paloa epäillään tahallaan sytytetyksi.

Toivonen ei kommentoi vielä sitä, mistä palo oli mahdollisesti saanut alkunsa.

Hänen mukaansa huoneiston asukas ei ollut palon syttymishetkellä asunnossaan.

Kerrostalo kärsi mittavat vahingot.

"Äärimmäinen vaara"

Kerrostalon porraskäytävä ja yläpuoleiset asunnot täyttyivät hyvin nopeasti savusta. Tulipalo pääsi leviämään ulkokautta yläpuolella olevaan toisen kerroksen asuntoon.

Palo eteni päivstävän palomestarin mukaan räjähdysmäisesti ja aiheutti äärimmäisen vaaran asunnon muille asukkaille.

– Suurimman vaaran aiheutti se, että palo pääsi leviämään avoimien aukkojen kautta, ja lämpötila nousi hyvin korkeaksi rappukäytävässä, Toivonen kertoo.

Pelastuslaitos sai sammutettua palon, minkä jälkeen kerrostalon noin 40 asukasta voitiin evakuoida.

Henkilövahingoilta vältyttiin, sillä asukkaat suojautuivat omiin asuntoihinsa eivätkä lähteneet omatoimisest poistumaan, vaikka asuntoihin tuli savua.

– Tilanteessa oli ainekset todella vakavaan onnettomuuteen.

Ensihoito sekä sosiaali- ja kriisipäivystys huolehtivat taloyhtiön asukkaiden tarkastamisesta ja ohjaamisesta väliaikaisiin asuntoihin.

Koko kerrostalo kärsi mittavat palo ja savuvahingot.