Silminnäkijä Tampereen kerrostalopalosta: "Humahti kuin bensaa olisi heitetty, sitten kuului avunhuutoja"

Tampereella tutkitaan Kullervonkadulla syttynyttä kerrostalopaloa. Ensimmäisessä kerroksessa syttynyt palo oli levinnyt päivystävän palomestarin mukaan "räjähdysmäisesti".

Poliisi kertoo ottaneensa yhden henkilön kiinni törkeästä tuhotyöstä.

Kerrostalon naapurissa asuva silminnäkijä kertoo MTV Uutisille havahtuneensa yöllä laukauksia muistuttaviin ääniin.

– Minulla oli asuntoni tuuletusikkuna ja parvekkeen ovi avoimina ja luulin, että täällä Tampereellahan ammutaan. Kuului kolme tai neljä laukaukselta kuulostavaa ääntä.

Silminnäkijä kertoi nähneensä kerrostaloasunnon ikkunasta kipinöitä. Hän kertoo, että kerrostalon parkkialueella vaikutti olevan nuorisoa.

Silminnäkijän mukaan paloauto tuli paikalle nopeasti, juuri ennen kuin palo yllättäen roihahti räjähdysmäisesti.

– Se leimahti kerralla. Ihan kuin olisi bensaa heitetty. Oikein humahti.

Silminnäkijä kertoo kuulleensa tämän jälkeen avunhuutoja ylempää kerrostalosta. Silminnäkijä kuvaa tilannetta pelottavaksi.

– Sitä minä eniten ihmettelin, että miten se palo lähti rätisemällä. Ihmettelin alkuun, että leikkivätkö täällä lapset joillakin ilotulitteilla.

Pelastuslaitoksen mukaan henkilövahingoilta vältyttiin, sillä asukkaat suojautuivat omiin asuntoihinsa eivätkä lähteneet omatoimisesti poistumaan, vaikka asuntoihin tuli savua.

– Tilanteessa oli ainekset todella vakavaan onnettomuuteen, päivystävä palomestari Juha Toivonen kertoi MTV Uutisille aiemmin päivällä.