Puukottajan teot tallentuivat useille valvontakameroille Tampereen keskustassa.

Tampereen Ratinan kauppakeskuksen lähettyvillä tapahtunut joukkopuukotus viime heinäkuussa aiheutti kaaosmaisen tilanteen kadulla.

Monet sivulliset todistivat tilannetta, jossa tekoaikaan 23-vuotias nuori mies puukotti neljää itselleen tuntematonta ihmistä.

Eräs nainen oli menossa ravintolaan Ratinan kauppakeskukseen, kun hän todisti yhtä puukotusta. Nainen havahtui, kun hän kuuli huutoa kuulokkeiden läpi.

Aluksi hän ei tiennyt, mistä huuto kuului, mutta pian hän näki, kuinka parkkihalliin johtaneen lasisen kopin toisella puolella mies kaatui.

– Mies lensi kaaressa kopin toisella puolella. Mies kaatui aivan kuin olisi vetänyt pyörästä etujarrut pohjaan. Siinä oli tosi vaikea hahmottaa mistä se huuto kuului ja ihmisiä juoksi joka suuntaan, nainen kuvaili poliisikuulusteluissa.

Epäilty vain tuijotti

Hetkeä myöhemmin naista kohti käveli rauhallisesti mies, joka pysähtyi parin metrin päähän.

– Tuijotimme toisiamme eikä hän sanonut mitään. Mies otti yhden askeleen eteenpäin, en tiedä horjahtiko hän. Minä taas otin yhden askeleen taaksepäin.

– Meidän välistämme meni joku mies. Mitenkään isosti se minua tuijottanut mies ei sitä toista miestä huitaissut, vaan vähän niin kuin ohi mennen huitaisi sitä. Se mies seisoi siinä paikallaan ja sitten vaan huitaisi sitä ohimennyttä miestä. Tämän jälkeen alkoi kuulua miehen karjuntaa ja oletin sen olleen se mies, jota huitaistiin, nainen kertoi.

Nainen meni tässä vaiheessa ravintolaan sisälle, kun hän tajusi häntä tuijottaneen miehen olevan kenties vaarallinen.

Ravintolan sisältä nainen näki, kuinka kadulla juoksi useita järjestyksenvalvojia etsimässä puukottajaa. Hyvin nopeasti myös poliisit tulivat paikalle ja tekijä otettiin kiinni.

– Se poika oli kyllä todella kylmäävän rauhallinen. Se tuijotti minua, mutta se ei katsonut minua. Enkä edelleenkään tiedä miksi se pysähtyi siihen minusta parin metrin päähän, ja miksi se reagoi siihen meidän välistä menneeseen henkilöön.