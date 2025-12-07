Pysähtymisen sijaan kuski kiihdyttikin karkuun.
Poliisi yritti sunnuntaiaamuna pysäyttää autoilijaa Tampereen Kaukajärvellä tarkastusta varten.
Pysähtymisen sijaan kuljettaja lähti pakenemaan kovalla vauhdilla ajaen ensin moottoritiellä ja sitten myös taajama-alueella
Parhaimmillaan auton nopeudeksi mitattiin 170 kilometriä tunnissa.
Autoa yritettiin pysäyttää useiden poliisipartioiden voimin.
Takaa-ajo päättyi lopulta Akaan Viialassa, jossa poliisi sai pysäytettyä ajoneuvon.
Takaa-ajon päätyttyä auton kuljettaja ja kyydissä ollut matkustaja lähtivät pakenemaan juosten. Poliisi otti molemmat henkilöt kiinni nopeasti.
Epäillyt ovat poliisille entuudestaan tuttuja, täysi-ikäisiä miehiä.
Takaa-ajo aiheutti useita vaaratilanteita, mutta sivullisille ei aiheutunut tilanteessa vahinkoa. Pakoauto ja yksi poliisiauto vaurioituivat
Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä rattijuopumuksena sekä törkeänä huumausainerikoksena.