Ihmisiä pelastettiin palavasta talosta Hämeenlinnassa – poliisi epäilee törkeitä rikoksia

Poliisi epäilee, että tulipalo on sytytetty tahallisesti. Myös tontilla olleita muita rakennuksia oli yritetty sytyttää, mutta tuli ei ollut päässyt leviämään.
Hämeenlinnassa Takumäenkujalla syttyi vakava tulipalo tiistaina 26. elokuuta varhain aamuyöllä noin kello 3.20. Useat ihmiset ilmoittivat palosta hätäkeskukseen.
Pelastuslaitoksen ja poliisin saapuessa paikalle Takumäenkuja 1 A:n rakennuksen katto oli jo tulessa ja palo oli leviämässä koko rakennukseen.
Henkilövahinkoja ei sattunut, mutta rakennus vaurioitui pahasti. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on järjestänyt korvaavan majoituksen kaikille talon asukkaille.
Päivystävä palomestari Karo Mäki arvioi aamulla MTV Uutisille, että ilmoituksen teki viereisen talon asukas.
– Pelastuslaitoksen savusukeltajat kävivät kaikki huoneistot läpi ja pelastivat eri huoneistoista viisi henkilöä. Viidestä evakuoidusta yksi kuljetettiin jatkotutkimuksiin eteenpäin, Mäki kertoo MTV Uutisille.
Huoneistojen asukkaat olivat tapahtuma-aikaan todennäköisesti nukkumassa.
Poliisi epäilee, että tulipalo on sytytetty tahallisesti. Myös tontilla olleita muita rakennuksia oli yritetty sytyttää, mutta tuli ei ollut päässyt leviämään.
Hämeen poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön tapaukseen liittyen. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö ja törkeän tuhotyön yritys.