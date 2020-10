– Todella surullisia uutisia nämä. Meillä on tosi isot metsäalueet ja tuollaista kun tapahtuu, niin kyllähän se käsittämättömän ikävältä tuntuu, hän sanoo.

– Olen itsekin ainoastaan lehtitietojen varassa, mutta jos pyöräilijät ovat merkityllä reitillä kulkeneet laajalla alueella ja näin on tapahtunut, niin täytyyhän kyse olla myös valtavan huonosta tuurista. Toki poliisi sitten aikanaan kertoo, mitä siellä on oikeasti tapahtunut.

Peltola on itse harrastanut metsästystä vuodesta 2009 saakka, kun hän aloitti Erätulilla -ohjelman juontajana. Lajin suhteen hän kokee vielä olevansa “keltanokka”.

– Metsästäjänä kuitenkin tiedän, että pitää olla hirveän tarkka. Metsästys vaatii tosi vastuullista otetta. On tärkeää, että riistalaukaukset ovat turvallisia ja varmoja. Olen itse monta kertaa jättänyt metsästystilanteessa kokonaan ampumatta, jos en ole ollut ihan tasan varma, että osun kunnolla.

Kuunteli laukauksia pyöräretkellään

– Jos on metsästysaikaan liikkeellä luonnossa, ei ole pahitteeksi pukeutua värikkäästi. Minulla itselläni on ainakin silloin turvallisempi olo. Se on vähän sama, kuin käyttäisi pimeällä heijastimia. Ei luonnossa liikkujalla ole syytä mitenkään maastoutua, vaikka kirkkaaseen pukeutumiseen ei myöskään pidä mitenkään tuudittautua, hän pohtii.