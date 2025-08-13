HS: Hirvitorneja tuhottu, poliisi epäilee eläinaktivisteja – torniin kirjoitettu tuttu lyhenne

Etelä-Suomessa on kesän aikana tuhottu hirvenmetsästykseen käytettäviä metsästystorneja, uutisoi Helsingin Sanomat.
Lehden haastatteleman riistanhoitoyhdistyksen edustajan mukaan tornien jalkoja on sahattu poikki ja osa lähes poikki siten, että torni kaatuu, kun siihen kiivetään.
Torneja on tuhottu tänä vuonna ainakin Sipoossa ja Porvoossa Uudellamaalla, Kouvolassa Kymenlaaksossa sekä Varsinais-Suomessa.
Poliisi epäilee, että kyseessä voi olla eläinoikeusaktivistien kampanja. Osaan torneista on merkitty kirjaimet EVR, mikä lehden mukaan voi viitata Eläinten vapautusrintamaan. Lehti ei tavoittanut Eläinten vapautusrintamaa kommentoimaan asiaa.
