Metsästäjän luoti tappoi maastopyöräilijän kansallispuistossa Lapissa – polkupyöräilijöiden yhdistyksessä järkytyttiin: "Surullinen vuosi pyöräilijöille"

– Syvimmät surunvalittelut kuolleen omaisille ja asianosaisille. Tämä tapaus on erittäin surullinen ja järkyttää luonnollisesti kaikkia ihmisiä, toteaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi MTV Uutisten haastattelussa.

Ahvenlampi toteaa, että kuluva vuosi on ollut pyöräilijöiden kannalta hyvin surullinen, sillä tämän vuoden aikana liikenteessä on tapahtunut jo kolme pyörällä liikkuneen ihmisen kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta.

"Metsästäjille voitaisiin tiedottaa entistäkin paremmin ulkoilureiteistä"

Ahvenlampi painottaa, että luonnossa on edelleenkin turvallista liikkua ja virkistäytyä, vaikka näin järkyttävän tapauksen jälkeen turvallisuuden tunne voi järkkyä.

– Kenenkään ei tulisi pelätä kansallispuistoissa liikkumista jatkossakaan ja niissä on oltava turvallista myös pyöräillä. Pyörämatkailun suosio on noussut todella paljon. Pyöräily on edelleen turvallista maastossakin.