Maastopyöräilijän hengen vaatinut traaginen ampumistapaus puhuttaa metsästyspiireissä: "Epävarmassa tilanteessa ei saa ampua"

Metsästäjän tiedettävä ja tunnistettava kaikki tekijät ampumistilanteessa

– Sitten kun ollaan laukaisemassa ase, tunnistetaan riista ja tiedetään tarkkaan mitä siellä on. On tiedettävä vaikutusalue vierellä ja taustalla, ettei siellä ole muita kanssaihmisiä tai koiria. Metsästäjän on siinä tilanteessa tiedettävä, taidettava ja tunnistettava kaikki asiat. Jos on vähänkään epävarmuutta tilanteessa, silloin ei lähdetä ampumaan, Silpola toteaa.