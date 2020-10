Laukaus tappoi UKK:n kansallispuistossa – miten metsästys voi olla sallittua retkeilijöiden suosimalla alueella? Näin sanoo laki

Lintumetsällä yksin ollut metsästäjä oli ampunut laukauksen, joka osui 30-vuotiaaseen maastopyöräseurueen jäseneen. Poliisi on vahvistanut, että metsästäjän luvat olivat asianmukaiset.

Moni saattaa silti hämmästellä, miten metsästäminen on ylipäänsä mahdollista alueella, jossa liikkuu paljon retkeilijöitä. Kyse on lainsäädännöllisesti asiasta.

Lain mukaan henkilöillä, joilla on kotikunta esimerkiksi Lapin tai Kainuun maakunnassa, on on yleensä oikeus metsästää valtion omistamilla alueilla kotikunnassaan. Ulkopaikkakuntalaisille ei myönnetä metsästyslupia kansallispuistoon.