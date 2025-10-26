Kaihi haittaa useita autoilijoita liikenteessä. Salakavalasti alkava kaihi voi vaivata autoilijaa pitkäänkin, ennen kuin näkökyvyn huomaa todella heikenneen.

Kaihi eli harmaakaihi ilmenee lähes jokaisella meistä ikääntymisen myötä. Se tarkoittaa tilaa, jossa silmän mykiö eli linssi on sumentunut.

Silmäaseman silmätautien erikoislääkäri Ulla Näpänkankaan mukaan kaihin ensimmäisiä merkkejä ovat muun muassa valontarpeen lisääntyminen ja kontrastinäyn huononeminen eli esineiden tarkka hahmottaminen.

– Ongelma on siinä, että kaihi kehittyy hitaasti. Ei ole selkeää hetkeä, jolloin todetaan, että nyt näen huonosti.

Voiko kaihisilmillä ajaa autoa?

Miltä maailma näyttää kaihin läpi? Voiko kaihin kanssa ajaa? Toimittaja Sanna Ketola nappasi rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Marcus Grönholmin kyytiinsä ja testasi ajamista kaihilasit päässään.

Kaihilasit vastasivat tilannetta, jossa kaihi olisi sumentanut näkökyvystä puolet.

Koviin vauhteihin tiukoissa kurveissa tottunut Grönholm sekä huvittuu että helpottuu toimittajan varsin rauhallisesta ajonopeudesta.

– Ihmetteletkö oikeasti, kun ajan näin hitaasti?