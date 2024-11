Pikkujoulukausi käy kuumana, ja alkoholipäihtymys voi johtaa typeriin valintoihin, joita saa hävetä seuraavana päivänä.

Yksi pikkujoulumoka voi olla huumausaineiden käyttö. MTV Uutiset uutisoi aiemmin, että kokaiinin käyttö vaikuttaa yleistyvän vuoden lopussa ja romahtavan vuoden vaihteessa. Tämä osuu yksiin pikkujoulukauden ja vuodenvaihteen juhlinnan kanssa.

– Päihtyneenä impulssikontrolli ja harkintakyky heikkenevät, kun taas riskinottaminen lisääntyy, kommentoi A-klinikka Oy:n lääketieteellinen johtaja Ulriika Sundell.

Hän kertoo, että kokaiinia ja muita laittomia päihteitä on usein tarjolla siellä, missä niiden käyttäjienkin oletetaan olevan. Juhlat on esimerkki tällaisesta tilaisuudesta.

– Alkoholin käyttö ja humalatila lisäävät riskiä kokeilla myös muita päihteitä, olivat ne sitten itselle ennestään tuttuja tai tuntemattomia. Alkoholin käyttö lisää myös kokaiinihimoa, mikäli käyttöä on aiemmin jo ollut, Sundell kertoo.

Viime vuonna Suomessa tavattu kokaiini oli vahvempaa kuin koskaan aiemmin.

Alkoholi tekee kokaiinista entistäkin vaarallisempaa

Alkoholin alentama harkintakyky ja kokaiinin saatavuus on erityisen vaarallinen yhdistelmä. Sundell kertoo, että alkoholin ja kokaiinin yhteiskäyttö on terveydelle haitallisempaa kuin näiden päihteiden käyttö erikseen – vaikka kyseessä ovat itsessäänkin vaaralliset aineet. Kokaiini on arvioitu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

Syynä on se, että alkoholin ja kokaiinin yhteiskäytössä elimistössä muodostuu kokaetyeeni-nimistä aineenvaihduntatuotetta, joka on alkoholia tai kokaiinia vahvempaa.

– Kokaetyleenin käyttöön liittyy tutkimusten mukaan 18–25-kertainen välittömän kuoleman riski pelkän kokaiinin käyttöön verrattuna. Koketyleeni on etenkin maksalle ja sydämelle toksinen yhdiste ja lisää etenkin sydän- ja aivoinfarktiriskiä aiheuttamalla sydämen sykkeen ja verenpaineen nousua, rytmihäiriöitä, verihyytymien lisääntymistä ja verisuonten supistumista ja äkillisiä aivoverisuonten verenvuotoja, Sundell kertoo.

Aineen puoliintumisaika elimistössä on lisäksi 3—5-kertainen kokaiiniin verrattuna, eli se aiheuttaa elimistölle suurempaa rasitusta, kun vaikutukset eri elimiin ovat pidemmät. Sundell kertoo, että tämän vuoksi esimerkiksi aivohalvauksen riski on aineen vuoksi moninkertainen pelkkään kokaiiniin verrattuna.

Käyttö laajenee yhä huono-osaisempiin

Kokaiini on aiemmin kuulunut pääosin hyvin toimeentulevan ja keskiluokan päihdevalikoimaan, Sundell kertoo. Viime vuosina tässä on kuitenkin tapahtunut muutos.

– Käyttö on yleistynyt ja käyttäjäkunta laajentunut myös vakavammin päihde- ja monien muiden ongelmien kanssa painiviin henkilöihin, hän kertoo.

Esimerkiksi A-klinikka Oy:n laitosvieroituksessa ja myös korvaushoidon potilailla on tavattu enenevissä määrin kokaiinin kausittaista käyttöä.

Suomessa käytävää kokaiinikauppaa rahoittaa varakkaampi keskiluokka.