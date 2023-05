Koirasta luopuminen voi aiheuttaa häpeää – eläintenkouluttaja: "Pääasia on, että tietää itse tehneensä kaikkensa"

– Kukaan muu ei elä siinä tilanteessa. Se voi näyttäytyä ulkopuoliselle erilaisena ja mustavalkoisena, mutta todellisuudessa siellä on paljon harmaita alueita, Tihtonen sanoo.

– Ja kyllä siinä saa se perhe itsekin armahtaa itsensä. Pääasia on, että tietää itse tehneensä kaikkensa.

Ulkopuolisen vahvistuksen saamisen tilanteelle on monista helpottavaa.

– Kun minuun otetaan yhteyttä, moni ottaa ammattilaisen mielipiteen tilanteesta helpottuneena vastaan, oli se miten karu tahansa. Yleensä tuntuu helpottavalta kuulla, että tilanne todella on vakava ja että enää ei välttämättä ole kenenkään edun mukaista pitää koiraa samassa taloudessa koko ajan.

Kuuntele omia voimavarojasi: Riittävätkö rahkeet koiran pitämiseen?

Kotia ei välttämättä tarvitse täysin vaihtaa

– Voin arvioida kokonaisuutta ja sitä, kuinka paljon tilanteen pitäisi muuttua. Kuinka paljon veisi aikaa ja vaivaa saada muutosta aikaan kouluttamisella tai tilanteen uudelleenjärjestelyllä? Lopulta se on kuitenkin aina se perhe tai koiran omistaja, joka tekee päätöksen, ja se on aika yksinäinen paikka tehdä päätöksiä.

– Jos tuntuu, ettei resursseja jatkaa elämäntilannetta sellaisenaan yksinkertaisesti ole, niin sitten on yleensä paras vaihtoehto, että koira vaihtaa kotia, Tihtonen lisää.

Osaavan kodin löytyminen ongelmakoiralle voi olla vaikeaa

– Monessa perheessä löytyy joku sukulainen, joka voi ottaa koiran luokseen osaksi viikkoa tai vaikka viikonloppuisin. Jos tällaista tukiverkkoa on, sitä kannattaa hyödyntää. Faktahan kuitenkin on, että näissä tilanteissa lasta ei voi laittaa uuteen kotiin – jos joku vaihtaa kotia, niin se on aina koira.