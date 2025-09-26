Lewis Hamiltonin lemmikki sairastui keuhkokuumeeseen.
Formulatähti Lewis Hamilton suree rakkaan koiransa kohtaloa. Tähti postasi Instagramiin surullisen päivityksen lemmikkinsä tilasta.
Hän kertoo, että Roscoe-niminen englanninbuldoggi oli sairastunut keuhkokuumeeseen, joka johti vakaviin hengitysvaikeuksiin.
Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!
Hamilton postasi sydäntä särkevän kuvakollaasin koirastaan.
Lewisin mukaan koira rauhoitettiin, jotta se voitiin tutkia. Samassa sen sydän pysähtyi.
– He onnistuivat palauttamaan sydämenlyönnit, mutta se on nyt koomassa.
Hamilton kertoo, että ei ole varmuutta herääkö Roscoe koomasta.
– Olen sen vierellä ja haluan kiittää kaikkia rukouksistanne ja tuestanne, Hamilton suree.
Monet formulakuskin seuraajat lähettävät lukuisia tsemppiviestejä postauksen kommenteissa.
– Paljon rakkautta, yksi kirjoittaa.
– Rukoilemme puolestasi Roscoe, toinen kommentoi.
– Olette ajatuksissani, kolmas toteaa.
Hamilton on julkaissut usein kuvia sosiaaliseen mediaan rakkaasta perheenjäsenestään.