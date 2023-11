Henna-Riikka epäilee koiransa kuolleen Mustin ja Mirrin kohukoiranruokaan jo tammikuussa – "Sekosin surussani"

Viime aikoina esille on tullut useampia tapauksia, jossa koirat ovat sairastuneet vakavastikin Mustin ja Mirrin SMAAK Herkkä kala viljaton -tuotteesta. Oireet ovat vaihdelleet väsymyksestä vakaviin halvausoireisiin.

Backmanin syöttämä ruoka ei ole peräisin vastikään takaisinvedetyistä eristä. Julkisessa keskustelussa on kuitenkin tullut ilmi, että koiranomistajien lemmikeillä on ollut oireita kyseisestä ruoasta myös muiden erien kohdalla jo aiemmin. MTV Uutiset on nähnyt Backmanin ostoskuitit SMAAK-ruoasta sekä kuitit eläinlääkärilaskuista ja raporteista.